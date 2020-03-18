РИАМО - 18 мар. Руководителям органов государственной власти Московской области необходимо перевести госслужащих на дистанционную работу, для этого требуется заявление работника и техническая возможность для удаленного выполнения служебных функций, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В среду Воробьев подписал документ о дополнительных мерах по борьбе с распространением Covid-2019.

«Организовать возможность перехода государственных гражданских служащих Московской области и работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области <...> на дистанционную профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу)», - говорится в документе.

Данная мера будет действовать, пока в Московской области не отменят режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 204 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших.

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