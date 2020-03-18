РИАМО - 18 мар. В новой Москве в районе поселения Воронововское по Калужскому шоссе в область перекрыли движение транспорта в связи со строительством инфекционного центра, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

На Калужском шоссе в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово ведется строительство нового инфекционного центра. Сейчас там приступили к активной фазе строительства, в связи с чем увеличилось число грузового транспорта.

«Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники к стройке, перекрыто движение по Калужскому шоссе от Московского малого кольца (А107) в направлении области», - говорится в сообщении.

Пропускают только грузовой транспорт, который задействован в строительстве инфекционного центра и местных жителей.

ЦОДД призывает автомобилистов учитывать эти ограничения при планировании поездок. Объехать этот участок можно по Варшавскому шоссе.

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