РИАМО - 18 мар. Красногорский филиал Музея Победы закрылся для посетителей со среды в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Хотя музей и закрыт для посетителей, но продолжается работа по подготовке экскурсионных и образовательных программ, ведется научная работа в фондах. А в соцсетях музея сотрудники будут рассказывать об уникальных и интересных экспонатах», - отметила заведующая филиалом Маргарита Иващенко.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Во всех странах мира было выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 147 заболевших.