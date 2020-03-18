РИАМО – 18 мар. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков был удивлен обвинениями России в распространении фейковой информации о коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее издание Financial Times , ссылаясь на доклад Евросоюза, рассказало, Европейский союз вслед за США обвинил Россию в распространении ложной информации о борьбе западных стран с коронавирусной инфекцией. В докладе якобы обращается внимание на то, что некоторые российские СМИ развернули кампанию по дезинформации с целью посеять панику в ЕС.

«К сожалению, с точки зрения здравого смысла не могу комментировать. Если бы в документе был пример, ссылка какая-то, я бы мог сказать конкретно. В нынешней ситуации одержимость русофобская должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — сказал Песков.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено свыше 204 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 147 случаев.

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