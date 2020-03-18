РИАМО - 18 мар. Все автобусы Подмосковья оборудованы средствами для безналичной оплаты проезда — это могут быть как валидаторы, так и мобильные терминалы у водителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Оплатить проезд в транспорте можно картой «Стрелка», бесконтактными банковсковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей», — говорится в сообщении.

В случае, если водитель отказывает в приеме платежа по картам, то пассажир имеет право ехать бесплатно. При этом баланс на карте пассажира должен быть положительным.

Все жалобы по поводу работы перевозчиков в Московской области можно направить через портал «Добродел», на сайт Минтранса или на страницы министерства в социальных сетях.

Оплатить проезд также можно картой «Стрелка».

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