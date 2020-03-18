РИАМО - 18 мар. Дополнительное обеззараживание канализационных стоков будут проводить в Подмосковье в целях профилактики коронавирусной инфекции, соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева имеется у РИАМО.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. В среду Воробьев подписал документ о дополнительных мерах по борьбе с распространением Covid-2019.

«Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с органами местного самоуправления городских округов Московской области организовать работу по обеспечению канализационных очистных сооружений, расположенных на территории городских округов Московской области, дополнительными станциями обеззараживания очищенных канализационных стоков по мере необходимости», - говорится в документе.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 204 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших.

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