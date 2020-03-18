РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. Все работающие на территории Щелкова управляющие компании начали ежедневно проводить плановую дезинфекцию многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Работы проводятся ежедневно, сотрудники обрабатывают места общего пользования: первые этажи, перила, ручки подъездов, почтовые ящики и кабины лифта», - говорится в сообщении.

Это один из способов, которым министерство ЖКХ Московской области борется с распространением коронавируса. Разработаны мероприятия по безопасному пребыванию жителей в многоквартирных домах. В их числе - обработка подъездов обеззараживающими средствами.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 204 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>