РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 мар. В подмосковном Дзержинском 24 марта пройдет проверка системы оповещения населения с включением электросирен, сообщается в Instagram-аккаунте Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета.

«Двадцать четвертого марта с 10:00 до 15:00 на территории городского округа Дзержинский будет проведена проверка средств оповещения населения и органов управления в различных режимах. Включение электросирен будет проводиться циркулярно - на территории всего города, сегментно - по нескольким адресам или избирательно - по конкретному адресу», - говорится в сообщении.

Сирены будут работать в двух режимах: первый – в режиме однотонного звучания; второй – в режиме изменяющейся тональности.

Также в ходе проверки комплексной системы экстренного оповещения населения пройдет перехват телевизионного вещания на телеканале «360» с краткосрочной передачей речевого и письменного сообщений.

В ходе проверки автоматизированных систем оповещения органов управления будет проводиться оповещение главы городского округа, руководящего состава и сотрудников администрации, руководителей предприятий и организаций посредством передачи формализованных речевых и SMS сообщений.