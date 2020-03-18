РИАМО – 18 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал налоговой службе, Центробанку, госкорпорациям и другим ведомствам дать отсрочку заявлениям о банкротстве туристических компаний и авиаперевозкам, сообщает Газета.ru.

«Отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность <...> в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве», — сказано в поручении главы правительства.

С помощью такой меры надеются привести в стабильное состояние экономическую ситуацию на фоне падения цен на нефть и распространения коронавируса.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, отменены все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек.

Между тем, колебания на рынке валют начались 6 марта. Именно тогда страны-участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться об объемах добычи нефти. После этого стоимость нефти рухнула на 30%, а курсы валют взлетели.

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