РИАМО – 18 мар. Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал налоговой службе, Центробанку, госкорпорациям и другим ведомствам дать отсрочку заявлениям о банкротстве туристических компаний и авиаперевозкам, сообщает Газета.ru.
«Отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность <...> в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве», — сказано в поручении главы правительства.
С помощью такой меры надеются привести в стабильное состояние экономическую ситуацию на фоне падения цен на нефть и распространения коронавируса.
С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, отменены все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек.
Между тем, колебания на рынке валют начались 6 марта. Именно тогда страны-участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться об объемах добычи нефти. После этого стоимость нефти рухнула на 30%, а курсы валют взлетели.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии