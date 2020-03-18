РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске в 2019 году компенсацию за проезд в пределах РФ оформили 50 человек, относящихся к льготной категории реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, сообщается на сайте администрации округа.

«За 2019 год компенсацию за проезд в пределах РФ реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получили 50 реабилитированных граждан, а в 2020 году ее оформили четыре гражданина», - сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо предоставить в Подольское управление соцзащиты населения или МФЦ следующие документы: заявление с указанием способа выплаты компенсации (путем перечисления денежных средств на лицевой счет получателя, открытый в кредитной организации или на счет федерального почтового отделения связи); свидетельство о праве на льготы или справку о реабилитации; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ; проездной документ (билет); сберегательную книжку или выписку о банковских или иных реквизитах (номер лицевого счета, открытого в кредитной организации), на которые будет перечисляться компенсация.

Справки можно получить по телефону: 8(496)754-17-01.