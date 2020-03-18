РИАМО - 18 мар. Конкурс «Евровидение», который в этом году должен был пройти в Роттердаме, отменили из-за вспышки Covid-2019, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за вспышки коронавируса», - говорится в сообщении.

От России на конкурс должна была поехать группа Little Big с песней Uno, которую они записали в стиле рок-диско.

Ранее фанаты песенного конкурса попросили организаторов не отменять конкурс, а перенести его на другие даты или провести онлайн-трансляцию.

В текущем году конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

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