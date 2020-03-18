РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране предложил проводить встречи с жителями Балашихи не в помещениях, а на улице, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В среду на заседании фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Балашиха депутаты подвели итоги работы на избирательном округе в феврале и обсудили подготовку к проведению общероссийского дня голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. На территории Балашихи в феврале было проведено 28 совместных мероприятий, в том числе отчеты перед избирателями за 2019 год, более половины касались мониторинга реализации нацпроектов, государственных и муниципальных программ.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» на 22 апреля. Одна из задач, которую ставит глава государства, – это широкое обсуждение поправок к Конституции. 22 апреля балашихинцы должны прийти на участки с пониманием тех изменений, которые предлагается внести в основной закон страны», - сказал Ефимов.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой он предложил проводить встречи с жителями не в помещениях, а на улице и во дворах. Городские депутаты поддержали инициативу.

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов отметил, что запрос на встречи от населения есть и мероприятие во дворе – хороший и безопасный формат, в том числе и для обсуждения насущных городских проблем.

«Уверен, теплым весенним вечером в выходной горожане найдут время для общения и не побоятся никакого короновируса», - подчеркнул Попов.

В ходе обсуждения депутаты также обсудили планы на текущий период. Основной упор будет сделан на встречи с населением, посещение ветеранов Великой Отечественной войны и мониторинг государственных и муниципальных программ.