РИАМО – 18 мар. Медицинские маски сегодня можно увидеть на самых престижных подиумах, но они уже не в моде, считает дизайнер, модельер и директор дома моды Виктория Андреянова.

«То, что дизайнеры надели маски на моделей, <...> эта ситуация уже не модна, не оригинальна, а просто реальна. Все-таки мода – немножко про будущее, или, наоборот, мы вдохновляемся прошедшим временем. Наша реальность сегодня такова, что маски – это не модно, а просто необходимо», – сказала Андреянова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, после того, как ситуация с коронавирусом пойдет на спад, мировую моду может ждать «поствирусный бум» дизайнерских решений. Тогда дизайнеры озаботятся разработкой «аксессуаров, которые бы давали возможность человеку обезопасить себя от окружающей среды».

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 147 случаев.

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