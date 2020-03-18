РИАМО - 18 мар. В Москве на улице Каховка столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции столицы.

«Сегодня в 13:59 на улице Каховка, дом 39 произошло ДТП - столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи, после столкновения автомобиль медицинской службы опрокинулся», - отмечается в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадал один человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.