РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. Учреждения культуры и спорта приостановили свою работу до 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки, во исполнении постановления главы Котельников Андрея Булгакова от 17 марта, учреждения культуры и спорта приостанавливают проведение занятий во всех группах с 18.03.2020 года по 12.04.2020 года», - говорится в сообщении.

Для спортсменов будут составлены и направлены родителям планы тренировочных и методических занятий, возможных для выполнения в домашних условиях.

Администрация принимает все возможные меры профилактики распространения вирусных заболеваний: кварцевание помещений и обработку поверхностей дезинфицирующими средствами и настоятельно рекомендует воздержаться от посещения мест большого скопления людей без крайней необходимости.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>