РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Неизвестные украли зеркала с припаркованной возле одного из домов Подольска иномарки, в настоящее время владелец авто разыскивает очевидцев.

Инцидент произошел 17 марта в промежутке между 19:00 и 22:00 у дома №7 по улице Флотский проезд.

«Автомобиль – серебристый Opel Astra H GTC находился у торца дома со стороны подъезда №1. В этот период времени кто-то украл зеркала вместе с подогревом. В настоящее время я разыскиваю очевидцев кражи. Возможно, что у кого-то в это время работал видеорегистратор», - сообщил «РИАМО в Подольске» владелец авто.

Он отметил, что просит всех, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить Андрею Лебедеву в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/andrypic).