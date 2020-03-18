РИАМО - 18 мар. Пассажирам, прилетевшим из Тегерана в Москву 4 марта на рейсе SU 513, следует срочно обратиться к медикам, сообщает оперативный штаб Московской области по коронавирусу.

«В Московской области подтверждены 12 случаев заболевания коронавирусом. Если вы прибыли рейсом SU 513 Тегеран – Москва (4 марта 2020 года), вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру 112», - говорится в сообщении.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 204 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших.

В Московском регионе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Гражданам, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно самоизолироваться на две недели.

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