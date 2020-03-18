РИАМО - 18 мар. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут 22 апреля в том случае, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация, в противном случае голосование перенесут на более поздний срок ради безопасности граждан, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на 22 апреля.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, <...> мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. При всей важности изменений в основном законе страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», - сказал Путин на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Президент подчеркнул, что закон позволяет перенести всероссийское голосование на более поздний срок.

Также глава государства выразил надежду, что, несмотря на время проведения голосования, россияне придут на избирательные участки и выразят свое мнение по поводу предлагаемых изменений.

В свою очередь Памфилова отметила, что ЦИК готов к любому развитию событий.

«Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, <...> предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам – здоровье и безопасность прежде всего», - уточнила Памфилова.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 203 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших.