РИАМО - 18 мар. Сотрудники военного комиссариата Московской области завершили оцифровку архива военкомата, в котором хранятся документы участников Великой Отечественной войны, собранные материалы разместят в музее «Дорога памяти», говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«Для размещения в музее «Дорога памяти» оцифровали документы более 671 тысячи фронтовиков. Среди оцифрованных документов – учетные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Военкомат завершил обработку собственного архива, где хранятся документы всех состоящих на учете ветеранов войны региона», – говорится в сообщении.

В каждом районном отделе военкомата продолжится прием дополнительных документов от родственников фронтовиков. Сейчас развернулась работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашают фронтовиков или их родственников. Им оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Собранные материалы разместят в музее «Дорога памяти» на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в Московской области. Для наполнения музея на данный момент в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников ВОВ.

Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках ВОВ. Собранные на портале материалы войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников центрального музея ВС, которые впервые покажут широкой общественности. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы.

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