РИАМО - 18 мар. На территории Московской области весь день 19 марта ожидается сильный порывистый ветер, парковать машину посоветовали вдали от деревьев, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 09 до 23 часов 19 марта местами по Московской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При порывистом ветре жителям региона порекомендовали убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья.

Пешеходам на улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья, мосты, линии электропередачи и другие опасные объекты.

На территории Московской области до утра 20 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.