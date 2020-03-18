РИАМО - 18 мар. Мониторинг в столице показал, что воздух был на 20-25% чище, чем в прошлом году, сообщает Газета.ru.



«По результатам мониторинга атмосферного воздуха в зимний период 2019-2020 года выявили снижение уровня загрязнения на всех типах городских территорий», — говорится в сообщении.



Уровень загрязнения отличается в разных районах мегаполиса. Самые большие концентрации загрязняющих веществ зафиксированы рядом с автомагистралями.

Как уточняется на сайте Мосэкомониторинга, по состоянию на 14:00 среды максимально разовые концентрации основных загрязняющих веществ в столичном воздухе находятся ниже предельно допустимых значений.