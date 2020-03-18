РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Публичные слушания по исполнению бюджета Балашихи за 2019 год планируют провести в Многофункциональном центре «Мои документы» 8 апреля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В среду в здании администрации Балашихи состоялось заседание городского совета депутатов, на котором обсудили вопросы укрепления материально-технической базы учреждений образования и культуры Балашихи, приобретение звукового оборудования для библиотеки имени Н.Ф. Дмитриева, а также сроков проведения публичных слушаний по исполнению бюджета городского округа.

«Связь с гражданами - это наша обязанность. Наш бюджет за 2019 год исполнен, и на публичных слушаниях нам нужно отчитаться и разъяснить все моменты его исполнения. Предлагается назначить проведение слушаний на 8 апреля в 12:00 в зале МФЦ Балашихи на улице Советской, 4. Будем надеяться, что к этому времени напряженность, связанная с коронавирусной инфекцией, уже спадет», - сказал заместитель председателя городского совета депутатов Евгений Николаев.

На заседании также были рассмотрены вопросы присуждения муниципальной премии в области культуры и искусства, предоставления помещений общественным организациям и государственным учреждениям, передачу из федеральной собственности в муниципальную центрального теплового пункта и трансформаторной подстанции в микрорайоне Гагарина и других объектов.