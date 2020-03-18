РИАМО (МЫТИЩ) - 18 мар. Сотрудники МВД Мытищ задержали женщину, укравшую сумку с мобильным телефоном и денежными средствами, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение от 39-летней жительницы городского округа Мытищи. Она рассказала, что из ее квартиры путем свободного доступа похитили сумку, в которой находились мобильный телефон марки Huawei и денежные средства. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления была установлена и задержана 41-летняя местная жительница. По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.