РИАМО - 18 мар. Порядка 55% автомобилистов, которые пользуются парковками со шлагбаумами в Москве, предпочитают бесконтактные способы оплаты - безналичный расчет в терминалах или удаленные варианты оплаты, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы «Московского паркинга».

«Мы рекомендуем всем водителям, оставляющим автомобили на парковках со шлагбаумами, там, где это возможно, оплачивать их дистанционно – через приложение «Парковки Москвы» или с помощью СМС-сообщений. Это очень просто и удобно, а сейчас особенно актуально в качестве меры профилактики инфекционных заболеваний», – сказал собеседник агентства.

Оплатить пребывание на ряде парковок со шлагбаумами без использования наличных можно следующими способами: банковской картой через терминал оплаты, СМС-сообщением на номер 7757, в мобильном приложении «Парковки Москвы» или в «Личном кабинете» на сайте parking.mos.ru. Терминалы некоторых парковок также принимают карты «Тройка». Узнать о том, какие способы оплаты действуют на парковке, можно у контролера.

Собеседник агентства подчеркнул, что все терминалы оплаты парковки и стойки въезда регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами, чтобы водители, оплачивающие парковку наличными, могли быть уверенными в своей безопасности.