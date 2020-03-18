РИАМО - 18 мар. В Мавзолее В.И. Ленина и некрополе у Кремлевской стены начали проводить профилактические работы, доступ посетителям закрыт, говорится в сообщении пресс-службы центра по связям с общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«С 17 марта 2020 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с производством профилактических работ», - отмечается в материале.

Сроки окончания работ пока неизвестны.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, отменены все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.