РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Занятия в клубных формированиях Дворца культуры «Яуза» городского округа Мытищи будут проводиться дистанционно до 12 апреля в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с ситуацией распространения короновируса на территории Московской области, представляющей опасность для окружающих, в период с 17 марта по 12 апреля 2020 года в МДК «Яуза» занятия в клубных формированиях переводятся на дистанционную форму», - говорится в сообщении.

Информация о том, как именно будут проходить занятия онлайн скоро появится в соцсетях Дворца культуры. Телефон учреждения: 8(495)586-80-21.

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