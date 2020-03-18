РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Экскурсии по роддому подмосковного Подольска временно отменили для профилактики распространения коронавируса, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Московской области, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в родовспомогательных учреждениях Московской области «Дни открытых дверей» будут проходить в режиме онлайн в социальной сети Instagram каждый четверг в 14:00 и субботу в 11:00. Помимо этого, в подольском родильном доме временно отменяются экскурсии и ограничивается посещение пациентов гинекологических отделений», - говорится в сообщении.

«Школа матерей» тоже будет проводиться в Instagram по вторникам и четвергам в 13:00.