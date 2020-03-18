РИАМО - 18 мар. Полицейские задержали двоих мужчин и женщину, которые подозреваются в совершении серии краж из дачных домов в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Злоумышленники в различных деревнях, расположенных на территории городского округа Серпухов, подыскивали дачные дома и совершали из них кражи.

«В ночное время беременная женщина подвозила на автомобиле своих супруга и брата к определенным домам, после чего оставалась их ожидать в автомашине. Тем временем мужчины отжимали окна и незаконно проникали в частные дома, откуда похищали электроинструменты, бытовую технику, верхнюю одежду, обувь, продукты питания и алкоголь», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что установить автомобиль преступников удалось с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские задержали злоумышленников по месту их проживания в Калуге.

«При обыске квартиры полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Остальное подозреваемые продали в местную скупку, а вырученные деньги потратили на личные нужды», – добавила Петрова.

В рамках расследования было установлено, что супруги уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

В ломбарде, на который указали задержанные, оперативники нашли, изъяли и вернули личные вещи потерпевших.

Начальник пресс-службы регионального главка полиции уточнила, что выявлена причастность задержанных к 12 кражам на территории городского округа Серпухов. Общая сумма ущерба составила порядка 650 тысяч рублей.