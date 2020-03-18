РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Сотрудники МВД городского округа Мытищи разъяснили жителям округа обязательные требования нормативных правовых актов в сфере миграции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

«17 марта сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское» во время приема юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было организовано разъяснение обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере миграции», - говорится в материале.

В завершении мероприятия граждане получили информационные памятки, которые помогут изучить порядок оформления на работу граждан из-за рубежа.