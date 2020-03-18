Как сделать марлевую маску своими руками

Что потребуется
В период коронавирусной пандемии медицинские маски быстро исчезают с аптечных прилавков. Изготовить средство защиты можно своими руками из подручных материалов. Это обойдется дешевле, и его можно использовать несколько раз. Речь о ватно-марлевых повязках, которые оправдали себя не только в профилактике попадания в дыхательные пути различных бактерий и инфекций, но и при нахождении в задымленных пространствах, и даже в случаях газовых атак.
Качество выбранных материалов напрямую влияет на то, насколько эффективно повязка справится со своими функциями защиты. Для изготовления повязки вам потребуются марля (либо медицинский широкий бинт) и вата. Они должны быть натуральными, изготовленными из 100 % хлопка — синтетика (даже процент примеси) затрудняет дыхание и может стать причиной аллергических реакций.
Лучше, если это будут стерильные материалы, которые произведены по ГОСТу, а не ТУ (информацию об этом можно посмотреть на упаковке товара). Также вам потребуются ножницы, сантиметр, нитка и иголка. Если есть швейная машинка и навык работы на ней — можно воспользоваться ею.
Перед использованием ваты рекомендуется проверить ее качество. Встряхните комочек материала, встав рядом с источником освещения. Если в воздухе появляется мелкая пыль, такую вату лучше не брать, иначе все это вы будете вдыхать потом сами.
Пошаговая инструкция: вариант 1
Для надежной защиты рекомендуется использовать для маски из не менее четырех слоев. Размеры повязок для детей и взрослых одинаковы (просто завязки потом фиксируются в нужном положении). Есть несколько способов изготовления маски самостоятельно. Рассмотрим подробно каждый из них.
1. Отрежьте кусок марли длиной 90 см и шириной 40 см.
2. Сложите лоскут пополам вдоль длинной стороны.
3. С каждой стороны отмерьте 35 см. Потом это будут завязки.
4. С обоих концов сделайте разрезы вдоль (от края к центру) на длину 35 см.
5. По центру остался нетронутый квадрат 20х20 см — это основа повязки.
6. Распределите кусок ваты под размер квадрата так, чтобы толщина материала была не менее 1 см.
7. Вложите вату между слоев марли — это будет фильтрующий материал.
8. Вручную или на машинке прошейте по периметру маску, чтобы вата не вылезала наружу.
Пошаговая инструкция: вариант 2
Если с покупкой ваты не срослось, можно изготовить непосредственно марлевую многоразовую повязку. Делается изделие по принципу предыдущей повязки. Только внутри в качестве фильтрационной прослойки будет использоваться не вата, а та же марля, сложенная не менее чем в четыре слоя. Размер ее такой же — 20х20 см. Если есть подходящий по меркам стерильный бинт, можно взять его.
Пошаговая инструкция: вариант 3
1. Возьмите два бинта длиной 7 м и шириной 14 см и упаковку ваты.
2. Отмерьте от одного бинта нужную длину (в зависимости от размера вашей головы) с таким расчетом, что его придется свернуть в четыре слоя.
3. На кусок бинта длиной примерно 60 см положите слой ваты 14х14 см. Оберните ее бинтом три раза.
4. Второй бинт разрежьте вдоль надвое. Каждую половинку скрутите в трубочки для завязок.
5. Проденьте завязки вверху и внизу рабочей части повязки и прошейте.
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Как правильно носить
Чтобы самодельная марлевая маска действительно служила профилактикой вирусов и защищала от микробов, необходимо соблюдать несколько простых правил использования:
1. Наложите маску на лицо так, чтобы она прикрывала не только нос, но и рот (при разговорах также работает воздушно-капельный путь заражения), а также заходила на щеки до ушей.
2. Зафиксируйте изделие так, чтобы оно прилегала плотно к лицу, но не чрезмерно туго. Верхние завязки подвязываются на затылке, нижние — на темени.
3. Рекомендуется надевать повязку только тогда, когда вы находитесь в общественных местах (магазинах, транспорте, на работе, людных мероприятиях).
4. Носить маску постоянно не следует — на коже тоже присутствуют бактерии, которыми вам придется дышать. Нет необходимости надевать ее и на открытом воздухе.
5. Носить маски рекомендуют заболевшим (простудой, гриппом, вирусом), чтобы не распространять вокруг себя бактерии.
6. Не передавайте ношенную вами маску другому человеку. Это ваше индивидуальное средство защиты!
7. Самодельная ватно-марлевая маска выполняет функции защиты не более четырех часов (просто марлевая — не более двух часов). После этого следует заменить ее. Поэтому оптимально сразу подготовить несколько повязок.
8. Использованную маску можно постирать. Лучше сделать это вручную и с помощью обычного мыла, причем изделие следует тщательно выполоскать. На стиральный порошок также может появиться аллергия на коже.
9. Постиранную и просушенную повязку необходимо прогладить с обеих сторон утюгом на максимальном режиме («Хлопок»), после чего можно использовать ее повторно.
Материал подготовлен на основе открытых интернет-источников.
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