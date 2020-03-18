Как сделать марлевую маску своими руками

В период коронавирусной пандемии медицинские маски быстро исчезают с аптечных прилавков. Изготовить средство защиты можно своими руками из подручных материалов. Это обойдется дешевле, и его можно использовать несколько раз. Речь о ватно-марлевых повязках, которые оправдали себя не только в профилактике попадания в дыхательные пути различных бактерий и инфекций, но и при нахождении в задымленных пространствах, и даже в случаях газовых атак.

Качество выбранных материалов напрямую влияет на то, насколько эффективно повязка справится со своими функциями защиты. Для изготовления повязки вам потребуются марля (либо медицинский широкий бинт) и вата. Они должны быть натуральными, изготовленными из 100 % хлопка — синтетика (даже процент примеси) затрудняет дыхание и может стать причиной аллергических реакций.

Лучше, если это будут стерильные материалы, которые произведены по ГОСТу, а не ТУ (информацию об этом можно посмотреть на упаковке товара). Также вам потребуются ножницы, сантиметр, нитка и иголка. Если есть швейная машинка и навык работы на ней — можно воспользоваться ею.

Перед использованием ваты рекомендуется проверить ее качество. Встряхните комочек материала, встав рядом с источником освещения. Если в воздухе появляется мелкая пыль, такую вату лучше не брать, иначе все это вы будете вдыхать потом сами.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>