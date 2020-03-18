РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович провел встречу со школьниками в подмосковном Подольске, на которой разъяснил поправки в Конституцию РФ и меры социальной поддержки жителей Московской области в 2020 году.

«17 марта провел встречу в средней общеобразовательной школе №22 на темы разъяснения поправок в Конституцию РФ и меры социальной поддержки жителей Московской области в 2020 году. В ней приняло участие 32 человека», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Совместно с членом фракции ВПП «Единая Россия», депутатом совета депутатов городского округа Подольск Алексеем Никулиным и членом фракции ВПП «Единая Россия», директором школы №22 Надеждой Беловой провели обсуждение с педагогическим составом образовательного учреждения. Целью встречи было выяснить, какие взгляды у граждан, как они относятся к поправкам и все ли им понятно, какие есть идеи и предложения. Встреча прошла активно, было много вопросов и предложений. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.