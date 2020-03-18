РИАМО - 18 мар. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что график президента свидетельствует о его здоровье, при этом для защиты главы государства от вирусов делается все, что возможно, сообщает Газета.ru.

«Публичный рабочий график президента, собственно, и является лучшим свидетельством его состояния здоровья. Все, что нужно для защиты президента от вирусов, от других заболеваний, делается в круглосуточном режиме», — сказал Песков.

Песков также рассказал о том, что всех сотрудников администрации, которые участвуют в организации мероприятий с президентов, тестируют на коронавирус. Сам пресс-секретарь получил отрицательный результат при анализе.

За сутки в России зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в России 147 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровело, смертей не зафиксировано.

Вспышка коронавируса Covid-2019 началась в китайском города Ухань в декабре 2019 года и распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 201 тысячи случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались восемь тысяч заболевших, выздоровели 82 тысячи пациентов.