РИАМО – 18 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле разберутся в вопросе определения среднего класса, а также назвал понятие среднего класса «относительным», сообщает Газета.ru.

Журналисты обратила внимание Пескова на слова президента, который сказал, что методика определения среднего класса высчитывается по количеству домохозяйств, доходы которых в 1,5 раза больше, чем минимальный размер зарплаты. При этом Всемирный банк считает средним классом те домохозяйства, чей уровень потребления в 1,5 раза превышает уровень национальной шкалы бедности.

«Нужно разбираться. Мы обязательно это проверим. Вам спасибо за это замечание. Оно интересное», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что в мире много разных методик, которые высчитывают средний класс, а само это понятие довольно относительное.