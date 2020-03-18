РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Полицейские городского округа Мытищи пресекли фиктивную постановку на учет 97 иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру, расположенную в поселке Здравица городского округа Мытищи.

«В среду (18 марта - ред.) полицейские установили, что 41-летний местный житель поставил на миграционный учет 97 уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил», - говорится в материале.

По данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.