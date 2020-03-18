РИАМО - 18 мар. Министерство просвещения России и Рособрнадзор открыли горячую линию для родителей, директоров и учителей школ по вопросам дистанционного обучения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что учащиеся не будут посещать школу с 21 марта по 12 апреля.

«Кравцов пояснил, что у детей каникулы будут неделю, а остальное время учащиеся должны обучаться в дистанционном режиме», - отмечается в материале.

Для родителей, которые не могут оставить своих детей дома, школы будут открыты. Туда можно привести ребенка. В школах будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора.

Кроме того, для координации работы регионов и территориальных органов управления образованием на местах была создана рабочая группа. Она будет регулировать системы дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, учитывая цели национального проекта «Образование».

Рабочая группа также займется вопросом аттестаций школьников и переносам досрочного этапа ЕГЭ.

В ведомстве отметили, что на переход на дистанционное обучение, нужно время и методическая поддержка центра.

Сотовые операторы предоставили бесплатный доступ к сайтам с методическими материалами, чтобы у всех учеников была возможность учиться удаленно.