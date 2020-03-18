РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В детских садах подмосковных Котельников ежедневно проводят санитарно-дезинфицирующую обработку всех поверхностей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В детских садах Котельников проводится ежедневный комплекс мероприятий по профилактике и предотвращению распространения вирусных заболеваний. В него входят «утренний фильтр» воспитанников и сотрудников, санитарно-дезинфицирующая обработка всех поверхностей», - говорится в сообщении.

Младший обслуживающий персонал раз в час проводит влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, а также обработку мебели, дверных ручек, игрушек. Педагоги проводят обучающие и практические занятия с детьми по закреплению правил мытья рук и использования салфеток. В течение дня медицинский персонал проводит осмотры воспитанников и измеряет температуру.

Все группы оснащены бесконтактными термометрами, обеспечены одноразовыми масками, жидким мылом и бумажными полотенцами. Ведутся журналы здоровья.

«В детских садах отменены все массовые мероприятия и введен режим свободного посещения. Для родителей на стендах размещена информация по профилактике распространения гриппа и ОРВИ», - заключается в материале.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекции.

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