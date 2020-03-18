РИАМО - 18 мар. Почти 2 миллиарда рублей задолженности по имущественным налогам заплатили подмосковные налогоплательщики за январь-февраль 2020 года в рамках информационной кампании «В Новый год — без налоговых долгов», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

За время акции около сотни мобильных офисов налоговой службы работали в торговых центрах, на крупных предприятиях, в администрациях сельских и городских поселений, а также в МФЦ.

«Около половины из уплаченной задолженности — долги по транспортному налогу. Не посещая налоговую инспекцию, консультацию получили почти 11 тысяч человек, более 3 тысяч смогли подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», — говорится в сообщении.

Основная цель проводимой налоговыми органами работы — информирование граждан по вопросам уплаты налогов и предупреждение негативных последствий, связанных с взысканием задолженности.