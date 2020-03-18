РИАМО - 18 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит возможность переноса проведения весеннего призыва, сообщает Газета.ru.

Песков сказал, что с этим вопросом Кремль обратится в министерство обороны РФ.

«Не знаю, не могу ответить. Вопрос хороший, будем изучать и обратимся с этим вопросом в Минобороны», - сказал пресс-секретарь.

Президент страны Владимир Путин отметил, что если ситуация с распространением коронавируса обострится, то могут отменить голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности, из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались 8 тысяч заболевших, выздоровели почти 82 тысячи пациентов. В России зарегистрировано 147 случаев заболевания, пять человек выздоровело, смертельных случаев не зафиксировано.

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