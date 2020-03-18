РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Власти городского округа Мытищи поздравили жителей города-побратима Бахчисарая с Днем воссоединения Крыма с Россией, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В среду Россия отмечает 6-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Эта дата стала особой исторической вехой в жизни страны.

«В этом году городской округ Мытищи и Бахчисарайский район Республики Крым отмечают 5-летие с момента установления побратимских связей. С сегодняшней датой побратимов от имени всех мытищинцев поздравили глава городского округа Мытищи Виктор Азаров и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов», - говорится в сообщении.

Мытищи связаны с полуостровом давними дружескими отношениями. В Севастополе базируется морской тральщик «Иван Голубец» Черноморского флота РФ, который уже 13 лет является мытищинским подшефным кораблем. За эти годы службу на нем прошли более 50 жителей округа.