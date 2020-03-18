РИАМО - 18 мар. Соцработники и волонтеры Подмосковья проводят курсы личной гигиены и антивирусной профилактики для пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Наши соцработники приступили к обзвону пожилых жителей Подмосковья. Ежедневно это порядка 10 тысяч человек, всего в регионе около 1,6 миллиона пожилых граждан. Мы уточняем необходимость в доставке продуктов, лекарств и средств гигиены, консультируем по жизненным ситуациям», – сказала региональный министр социального развития Ирина Фаевская.

В Подмосковье четыре тысячи социальных работников, они помогают пожилым людям на дому, рассказывают о мерах профилактики вирусов и личной гигиены. Более 45 тысяч людей пожилого возраста в области находятся на социальном обслуживании.

Для обслуживания пенсионеров созданы штабы, где работают волонтеры. Они доставляют продукты, лекарства, средства личной гигиены, консультируют и психологически поддерживают пожилых граждан.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 198 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 7,5 тысячи заболевших, выздоровели почти 82 тысячи пациентов.

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