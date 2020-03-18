РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В микрорайоне Климовск Подольска перенесли на один год срок ввода в эксплуатацию стадиона «Весна», сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Максимович 17 марта провел встречу на тему реконструкции стадиона «Весна» на улице Заводская, 26, в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. В мероприятии приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Сабинин, директор МКУ «Градостроительное управление» Дмитрий Есипов, ведущий инженер МКУ «Градостроительное управление» Дарья Никулина и другие. Ранее планировалось сдать стадион в эксплуатацию в 2021 году.

«На стадионе демонтируют старый административный корпус и трибуны, заменят покрытие футбольного поля, обустроят легкоатлетическое ядро для занятий баскетболом, волейболом и прыжками в длину. Стадион станет универсальным спортивным объектом для тренировок и спортивно-оздоровительных мероприятий. Сдача в эксплуатацию планируется в 2022 году», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что постоянно проводит инспекционные выезды на территории Подольска как депутат фракции ВПП «Единая Россия» для проверки реализации государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Программа направлена на повышение качества и доступности объектов здравоохранения, дошкольного, среднего, дополнительного и высшего образования, а также реконструкцию существующих объектов.