РИАМО - 18 мар. В Подмосковье медицинские колледжи перейдут на дистанционное обучение со свободным посещением с 21 марта из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На территории Московской области работают пять медицинских колледжей, а также факультет усовершенствования врачей в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. В соответствии с приказом несовершеннолетние студенты с согласия родителей переходят на свободное посещение учебы, совершеннолетние вправе принять решение самостоятельно», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Учебный процесс продолжится удаленно с помощью видеоконференцсвязи, каждый студент получит код доступа для электронной библиотеки.

Свободное посещение продлится до 12 апреля.

Задать любой вопрос, касающийся коронавируса, можно по телефону горячей линии Подмосковья: 8-800-550-50-30.

С 23 марта школы Подмосковья тоже перейдут на дистанционное обучение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек в регионе.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 200 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались около 8 тысяч заболевших, выздоровели более 82 тысячи пациентов.

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