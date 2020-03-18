РИАМО - 18 мар. По мессенджерам жителей Подмосковья распространяется фейковая информация о том, что по квартирам ходят люди в защитных костюмах с целью обработки помещений от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб Московской области по коронавирусу.

«Главное, проинструктируйте детей, если они остаются дома одни, - не открывать никому входную дверь без звонка родителям, кто бы за ней не стоял, и кем бы не представлялся», - говорится в сообщении.

Этого будет достаточно для их полной безопасности.

Оперативный штаб порекомендовал быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено более 200 тысяч заболевших. В России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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