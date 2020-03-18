РИАМО - 18 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что представители среднего класса в России составляют более 70% от населения страны.

По мнению главы государства, ошибочно сравнивать средние классы России, Франции, Германии, США и других государств, так как он «в каждой стране разный». Согласно методике Всемирного банка, к среднему классу относятся люди, чьи доходы в полтора раза выше, чем минимальная оплата труда.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — заявил президент в интервью ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин напомнил, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тысячи рублей.

Президент также подчеркнул, что основной задачей правительства является укрепление среднего класса, а также увеличение его доходов.

«Он (средний класс - ред.) у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать (его - ред.) доходы», — резюмировал Путин.