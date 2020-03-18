РИАМО - 18 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной — вдовы первого космонавта Юрия Гагарина, сообщает в среду Газета.ru.

«Валентина Ивановна была добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком», — отметил Путин.

Супруга космонавта скончалась 17 марта. Ей было 84 года.

Президент отметил, что Гагарину очень уважали близкие и друзья, она многое сделала для того, чтобы сберечь память о первом космонавте Земли и своем муже Юрии Гагарине.

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года. Она окончила Оренбургское медучилище Южно-Уральской железной дороги МПС. Ее специальность – фельдшер-лаборант. Она трудилась в лаборатории медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке. Там Гагарина проработала свыше 30 лет.

Гагарина была награждена орденом Ленина, знаком отличия губернатора Московской области «Благодарю». Постановлением губернатора региона от 27 сентября 2017 года ей присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».