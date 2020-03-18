РИАМО - 18 мар. Ситуация с распространением коронавируса не повлияла на качество обслуживания клиентов Сбербанка, кроме того, в сложившейся ситуации банк подготовил для россиян новые сервисы и специальные предложения, сообщил журналистам президент Сбербанка, председатель правления банка Герман Греф.

«Проблема для нас — и для мира тоже — заключается в том, что произошло наложение двух событий: кризис на мировом рынке нефти и коронавирус. <...> Мы (Сбербанк - ред.) должны бросить все свои силы на то, чтобы обеспечить бесперебойность поставки всех наших услуг всем нашим клиентам, чем, собственно говоря, мы и занимаемся», - сказал Греф.

Он отметил, что в банке просчитали три сценария и выяснили, что при любом развитии событий для клиентов Сбербанка не наступит каких-либо драматических последствий.

«Честно говоря, я не чувствую какой-то серьезной, драматической проблемы, которая бы могла на нас сказаться. Да, ряду банков будет посложнее, уровень достаточности капитала у них совсем другой, уровень цифровизации сервисов другой. Но в этом смысле мы к этому кризису готовы лучше, чем кто бы то ни было», - добавил Греф.

По его словам, кризис простимулирует развитие электронных сервисов, заменяющих физический контакт с клиентом на удаленное обслуживание. В этом вопросе Сбербанк уделит особое внимание пожилым гражданам - им пояснят процедуру удаленного пользования банковскими продуктами и специальными предложениями экосистемы Сбербанка, разъяснят нюансы оформления заказов на товары в интернете и покупки развлекательного контента. При необходимости сотрудники банка смогут оказывать пенсионерам финансовые услуги на дому.

Греф добавил, что со следующей недели Сбербанк запускает услугу получения бесплатной онлайн-консультации врача по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, Сбербанк в текущей ситуации сделает бесплатным значительную часть образовательного контента на сайте «Деловая среда», включая самые популярные курсы для предпринимателей «120 секунд».

С 23 марта на сайте Виртуальной школы Сбербанка в открытом доступе будет выложен большой набор образовательных курсов Сбербанка.

Кроме того, дочерняя компания «СберРешения» запустит бесплатную всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях.

Также компании экосистемы Сбербанка приготовили для клиентов спецпредложения. По промокоду 03042020 в онлайн-кинотеатре Okko можно получить 30 дней подписки на пакет «Оптимум» за один рубль. При заказе продуктов на сумму свыше 7 тысяч рублей «СберМаркет» будет осуществлять бесплатную доставку.

«Мы будем продолжать обеспечивать десятки миллионов наших клиентов надежными банковскими сервисами, и мы будем очень быстро реагировать на все те вызовы, которые будет ставить перед нами ситуация, и на те просьбы, которые мы будем видеть от наших клиентов», - заключил Греф.