РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Офисы регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в Люберцах и ряде других городов в среду частично перешли на дистанционный формат работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«ЭкоЛайн-Воскресенск» работает на территории Люберец, Жуковского, Раменского, Бронниц, Воскресенска, Егорьевска, Шатуры и Рошаля.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и повышения уровня безопасности граждан с 18 марта в офисах «ЭкоЛайн-Воскресенск» частично вводится дистанционный режим работы и ограничивается очный прием клиентов. Все технические и логистические службы регоператора работают в штатном режиме, вывоз отходов производится по графику, все данные поступают в Центр управления регионом», - говорится в сообщении.

В период ограничения посещения офисов «ЭкоЛайн-Воскресенск» заказать вывоз отходов, заключить договор и сообщить о проблеме можно через онлайн-сервисы регионального оператора. На сайте компании в специальных разделах можно провести корректировку данных квитанции, отправить заявку на заключение договора, заказать вывоз отходов и, не выходя из дома, оплатить услуги по вывозу отходов без комиссии. Данный сервис оплаты в настоящее время доступен для жителей частного сектора в разделе «Для потребителей».

Задать вопрос и получить консультацию можно также через аккаунты компании в соцсетях. Кроме того, со среды на входе в офисы «ЭкоЛайн-Воскресенск» разместят специальные почтовые ящики для приема входящей корреспонденции, заявок на заключение договора, а также других документов и обращений, которые потребители хотели бы передать региональному оператору. Выемка корреспонденции будет производиться ежедневно. Для оперативной связи по такому обращению, потребителю необходимо указать ФИО, контактный номер телефона и электронную почту при ее наличии.

На время дистанционного приема клиентов регоператор усилил работу горячей линии: 8(800)511-76-72. Для приема и оперативной отработки звонков к работе привлечены дополнительные специалисты. Горячая линия работает ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.

«Дату возобновления очного приема клиентов в офисах «ЭкоЛайн-Воскресенск» сообщит дополнительно», - заключается в материале.