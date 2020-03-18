РИАМО - 18 мар. Столичный суд вынес приговор организатору массовой драки на Хованском кладбище Георгию Макарьеву, а также участнику беспорядков Шахмохмаду Шаптуркаеву, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Судом и следствием установлено, что в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести», - сказала Иванова.

14 мая 2016 года Макарьев, являясь лидером общественной организации «Здоровая нация», организовал массовую драку, а Шахмохмад Шаптуркаев участвовал в этих беспорядках с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан, с территории кладбища.

Расследование этого уголовного дела было сложным, что обусловлено большим объемом следственных и процессуальных действий, а также необходимостью проведения ряда сложных судебных экспертиз. Следователи собрали доказательства соучастия и определили роль в совершении указанных преступлений в отношении каждого из 26 обвиняемых.

В среду суд приговорил Макарьева к наказанию в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Шахмохмаду Шаптуркаеву – в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Ранее суд приговорил к 11 лет колонии строгого режима начальника территориального отделения ритуального обслуживания № 3 города Москвы «Ритуал» Юрия Чабуева, еще 21 фигурант приговорен к лишению свободы на сроки от трех до 11,5 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима.

В отношении двух участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.