РИАМО - 18 мар. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что бюджет страны на 2020 год будет дефицитным, сообщает ТАСС.

«Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва - Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался», - сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что на экономику влияет фактор снижения цен на нефть, из-за их падения объемы поступления нефтегазовых доходов снизятся на 3 триллиона рублей по сравнению с запланированным значением.

Министр подчеркнул важность поддержки государством некоторых отраслей экономики, регионов, малого бизнеса, которые без помощи не смогут существовать.

Силуанов подчеркнул, что ситуация экономики России развивается не лучшим образом, сейчас наблюдается отклонение от макропрогноза на этот год.

Министр добавил, что на отечественную экономику оказывает влияние и коронавирус, из-за которого сокращаются и сжимаются целые сектора экономики. Страдают авиаперевозки, туризм, малый бизнес, стали меньше покупать дорогостоящие предметы, например, автомобили.

Силуанов поручил казначейству отслеживать эффективность трат по национальным проектам и по задачам, которые президент страны Владимир Путин поручил выполнить в послании.

Казначейство должно представить предложение по эффективному использованию денежных ресурсов, выделенных на проекты: «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Здравоохранение».