РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В среду сотрудники Следственного комитета по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве навестили 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны генерал-майора Льва Корзуна из Балашихи, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.

«Встреча прошла в душевной обстановке, офицеры поблагодарили ветерана за совершенный подвиг, за защиту нашей Родины от фашизма, за достойный пример силы духа последующим поколениям, а также пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни», - говорится в сообщении.

Лев Корзун родился в поселке Салтыковка Разинской волости Московского уезда (ныне микрорайон Салтыковка Балашихи - ред.). В 1942 году, окончив Салтыковскую десятилетку, добровольно хотел уйти в армию, однако в связи с тем, что мужчины 1925 года рождения не подлежали призыву, ему было отказано. Но через ЦК ВЛКСМ ему удалось добиться направления на учебу в Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР.

После прохождения ускоренного курса этого училища в 1943 году Корзуну было присвоено звание лейтенанта, и он был направлен в действующую армию на Центральный фронт (на Курскую дугу), где его назначили заместителем по строевой части командира 1-ой стрелковой роты 1285-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 65-й армии.

В августе 1943 года, участвуя в штурме города Севска, Лев Игнатьевич был тяжело ранен разрывной пулей в бедро, в результате чего в течение семи месяцев провел в госпиталях, а после выздоровления продолжил военную службу командиром разведывательной роты.

За участие в войне и службу в армии награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Знаком Почета и 30 советскими, российскими и иностранными медалями.

После войны Корзун учился на командном факультете Военной академии бронетанковых войск, в адъюнктуре, затем находился на штабной и военно-научной работе в Главном штабе сухопутных войск. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук и стал работать в системе Гражданской обороны СССР.

«В 1972 году Корзун был приглашен на работу в Генеральный штаб Вооруженных сил СССР на должность начальника отдела военно-научного управления, где в 1975 году постановлением совета министров СССР ему присвоено звание генерал-майора», - заключается в материале.

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